Сахалинский зоопарк в честь дня рождения проводит розыгрыш призов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 декабря Сахалинскому зооботаническому парку исполнится 29 лет. Начиная с 17 ноября у каждого взрослого посетителя есть реальный шанс получить подарки от именинника – для этого достаточно написать на входном билете свой номер телефона и на выходе оставить билет в специальном барабане. Удача определит, кому выпадут абонементы на 10 посещений бесплатно, ценные принадлежности для активного отдыха на природе, зимние самокаты и сертификаты в островные магазины и в центр семейных развлечений, рассказали ТИА "Остирова" в пресс-службе зоопарка.

Обладателей подарков выберет случай, и не единожды, а целых четыре раза. Уже в ближайший понедельник, 21 ноября, в 15:00 станут известны первые два счастливчика из числа посетителей, побывавших в зооботпарке в период с 17 по 20 ноября включительно. Для них администрация учреждения подготовила в качестве подарков следующее: абонемент на 10 посещений или полезные для любителей свежего воздуха и пикников туристические принадлежности. Самые удачливые будут выбраны случайным образом среди всех билетов, оставленных на выходе за указанный период времени. Процесс будет записан на видео и по горячим следам опубликован на сайте зооботпарка и на страницах учреждения в социальных сетях.

Вторая двойка счастливчиков из числа посетителей, побывавших в учреждении с 21 по 27 ноября, определится по аналогичной схеме 28 числа в 15:00, и для неё подготовлены такие же подарки. Третья двойка самых удачливых гостей зооботпарка за период с 28 ноября по 1 декабря станет известна в пятницу, 2 декабря, в 15:00.

Но подарки на этом не заканчиваются! 3 декабря главное событие ждёт всех, кто побывал в островном уголке живой природы с 17 ноября по 2 декабря и на выходе оставил билеты с номерами телефонов. В первую зимнюю субботу на праздновании 29-летия Сахалинского зооботанического парка на территории учреждения в присутствии посетителей будут определены обладатели билетов в Сахалинский театр кукол и кинотеатры «Октябрь» и «Комсомолец», абонементов в зооботпарк, сертификатов в магазин детских товаров и центр семейных развлечений, зимних самокатов и главного подарка – возможности выбрать снаряжение для отдыха на природе в одном из туристических магазинов города. Важное условие: подарки 3 декабря достанутся только тем, кто лично присутствует на празднике в 15:00.

От посетителей островного уголка живой природы, желающих испытать удачу, требуется внимательность: необходимо оставлять на выходе только взрослые билеты и корректно указывать номер телефона для связи (детские билеты не принимаются из-за несовершеннолетия их обладателей). Узнать больше о подарках в зооботпарке можно на сайте sakhalinzoo.ru и по телефону администратора 8 (4242) 30-37-47 или 8 (924) 880 37 47, полная программа празднования 29-го дня рождения островного уголка живой природы (анонс на субботу, 3 декабря) будет опубликован ближе к событию.