Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2022
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12:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и треску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приглашает горожан приобрести свежую камбалу и треску. Торговля будет осуществляться 16 ноября с 13.00 на торговом месте у ТЦ "Янтарь" по адресу: пр. Мира, 229, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Цена камбалы - 96 рублей за кг, цена трески - 144 рублей за кг. Продукцию реализует ИП Можайский О.В.

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