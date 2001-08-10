Власти Южно-Сахалинска продолжают проверять, как работают автобусные маршруты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска продолжает мониторинг работы общественного транспорта города. Специалисты изучают пассажиропоток, отрабатывают все случаи сбоев в графике, прорабатывают другие вопросы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ряд обращений поступил в социальные сети администрации от пассажиров маршрута №9, связывающего Владимировку с центром и южной частью областного центра. Напомним, в рамках реализации в городе транспортной реформы время работы автобусов на линии увеличено — теперь у жителей есть возможность уехать как в ранние часы, так и поздно вечером. Основная цель нововведений — сделать перевозки более удобными и комфортными для людей. В том числе, оперативно отрабатываются все замечания горожан. За последнее время отмечено несколько ситуаций, когда по техническим причинам автобусы сходили с рейса, что доставляло неудобства жителям. Пассажирам приходилось дольше ждать общественный транспорт на остановках.

Сегодня рано утром специалисты Центра вышли на проверку заполняемости рейсов, а также зафиксировали время прибытия автобусов на остановочные пункты.

Отметим, с внедрением системы брутто-контрактов, полученная перевозчиком оплата за проезд от пассажиров направляется в городской бюджет, а организация получает денежные средства за качественно выполненную работу, в частности за соблюдение расписания, отсутствие нарушений правил дорожного движения и т. п. Если по объективным причинам автобус не выходит на линию, ему необходимо оперативно найти замену. В случае невыполнения этих обязательств могут быть применены штрафные меры.

Свои предложения по улучшению работы маршрута отмечают и сами пассажиры.

– Регулярно пользуюсь маршрутом №9, выезжаю на работу в рано утром, около 7 утра далее на привокзальной площади пересаживаюсь на другой маршрут - с началом работы ТПУ это намного удобнее, – поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска Наталья. – При этом хочется, чтобы не было длительных интервалов между рейсами. Маршрут очень востребован, много людей ездит на работу и в школу.

Задачи по совершенствованию рейсов активно прорабатывает и АО «Транспортная компания» - один из крупнейших перевозчиков Южно-Сахалинска. Руководство предприятия усилит контроль за ремонтом автобусов и их подготовкой к выходу на линию – в самое ближайшее время эта проблема будет решена. Мониторинг работы городских автобусов в Южно-Сахалинске будет продолжен.

– Руководство предприятия приносит извинения за неудобства, проработаем все проблемные моменты, чтобы не допускать подобных ситуаций. Добавлю, что все автобусы, которые работают на маршруте №9, подлежат замене. В рамках транспортной реформы планируется полное обновление автопарка. На линию выйдет новый современный транспорт, что также снизит риски возникновения технических неисправностей, – рассказал директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

Напомним, в начале следующего года планируется поступление в Южно-Сахалинск 147 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Поставки ожидаются к началу следующего года. В приоритетном порядке новый транспорт будет выходить на маршруты, где замена подвижного состава необходима в первую очередь. В частности, это маршрут №9.

Добавим, вся актуальная информация по реформе общественного транспорта, в том числе расписание автобусов, изменения в графике, размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.