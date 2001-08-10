Сахалинец забивший до смерти знакомую кулаками, ногами и вилкой, получил 8 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в силу приговор Поронайского городского суда в отношении ранее не судимого местного жителя Поронайского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом первой инстанции установлено, что 30 января 2022 года, в ночное время, находясь в с.Восток в квартире, осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве словесного конфликта с потерпевшей, нанес ей не менее 28 ударов кулаками, ногами и столовой вилкой в область головы, тела и конечностей, причинив тяжкий вред здоровью.

Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В судебном заседании осужденный виновным себя по предъявленному обвинению признал.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного в инкриминированном ему преступлении и с учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности виновного, ранее не судимого, его поведения в ходе предварительного и судебного следствия, назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием

в исправительной колонии строгого режима.

Приговор оспорен стороной защиты в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания.

Суд апелляционной инстанции, согласился с прокурором, участвующим при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, и оставил в силе приговор суда первой инстанции, а апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения.