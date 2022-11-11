Игровые площадки Южно-Сахалинска пересчитают и избавятся от опасных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск избавляется от старых и потенциально опасных игровых площадок. Эта работа ведется под личным контролем мэра города Сергея Насадина. Напомним, все спортивные и игровые комплексы должны быть приведены в соответствие с требованиями безопасности технического регламента Евразийского экономического союза, рассказали ТИА "Острова" в городской администрацией.
Ранее по поручению главы областного центра началась работа по инвентаризации игровых и спортивных площадок на территории городского округа. На каждый объект должен быть заполнен электронный паспорт со сведениями о балансодержателе (за площадки, которые находятся в реестре муниципального имущества, в Южно-Сахалинске отвечают несколько балансодержателей), дате ввода в эксплуатацию, количеству элементов, техническом состоянии и проч. Одна из важнейших задач — выявление объектов, подлежащих демонтажу.
В жилых микрорайонах инвентаризация завершена. Эти площадки закреплены за департаментом городского хозяйства. В общей сложности обследовано более 630 дворов. По результатам должны быть демонтированы 208 их элементов. Это, в большинстве своем, ветхие металлические конструкции, которые могут представлять опасность: старые горки, турники, перекладины и т.п. Часть объектов уже демонтированы: непригодные для эксплуатации конструкции убирают и вывозят для дальнейшей утилизации. Эти работы адресно продолжатся также на выходных.
Ряд объектов обслуживает МУП «ЖЭУ-10»: предприятие должно демонтировать 59 элементов. Эта работа сейчас в активной стадии.
Проводятся мероприятия на объектах департамента культуры. Так, например, принято решение о консервации игровой площадки перед ДК «Родник» в Березняках. В выходные доступ к объекту ограничат, он будет готовиться к ремонту. На площадках городского парка инвентаризация продолжается. Она пройдет и на выходных, к понедельнику будут определен окончательный список объектов, подлежащих консервации и последующему ремонту.
Завершена инвентаризация 115 спортивных площадок на всей территории городского округа, находящихся на балансе МАУ «Спортивный город». На объекты нанесены инвентаризационные номера. В выходные дни на площадках установят информационные таблички о правилах безопасного использования и телефоны обслуживающей организации.
Самым многочисленным стал список объектов, находящихся на балансе департамента образования. Это 5299 единиц на территориях детских садов и школ. Сейчас завершен первый этап — перепись объектов. С понедельника начнется их обследование на соответствие требованиям безопасности.
Напомним также, что администрация города начала работу по занесению детских площадок в местах общего пользования и во дворах на цифровую карту Южно-Сахалинска. Она будет размещена на официальном сайте администрации в ближайшее время.
Детская площадка — элемент общего имущества. Все работы по капитальному ремонту территорий, где устанавливаются малые архитектурные формы, детские площадки, игровые комплексы, проводятся только при положительном решении собственников. Решение об устройстве новых площадок должны приниматься собственниками помещений в многоквартирном доме.
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