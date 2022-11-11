12 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска будут удивлять гостей и жителей города пельменями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился прием заявок на участие в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья». В этом году любимое блюдо из теста с начинкой в разных вкусовых вариациях гурманам предложат попробовать 12 кафе и ресторанов города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, отведать пельмени, гедза, хинкали, манты, вонтоны, равиоли по оригинальной рецептуре и с интересной подачей можно будет с 21 ноября по 11 декабря в кафе «Кочевник», «Сохо», «Диво», «В гостях у Гоги», «Асахикава», «Мимино», «Дудук», ресторанах «Хомура», «Виновник», «ЕдаВино», баре «Фингер» и суши-баре «Хоккайдо».
С полным перечнем участников гастромарафона, их адресами и меню можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3577.
Напомним, в этом году фиксированная цена фестивального сета составит 750 рублей. Отметим, помимо основной позиции — «пельменей», в состав сетов в разных заведениях общественного питания могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:48 10 Ноября Южно-Сахалинск облачится в новогодние наряды к 1 декабря
- 14:19 10 Ноября Островная автоинспекция изъяла у водителя удостоверение, выданное в Сахалинском крае
14:05 7 Ноября На Сахалине владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты
15:37 10 Ноября Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?