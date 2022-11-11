Тихоокеанское
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16:44, 11 Ноября 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

12 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска будут удивлять гостей и жителей города пельменями

12 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска будут удивлять гостей и жителей города пельменями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился прием заявок на участие в гастрономическом марафоне «Пельмень и его друзья». В этом году любимое блюдо из теста с начинкой в разных вкусовых вариациях гурманам предложат попробовать 12 кафе и ресторанов города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, отведать пельмени, гедза, хинкали, манты, вонтоны, равиоли по оригинальной рецептуре и с интересной подачей можно будет с 21 ноября по 11 декабря в кафе «Кочевник»,  «Сохо», «Диво», «В гостях у Гоги», «Асахикава», «Мимино», «Дудук», ресторанах  «Хомура»,  «Виновник», «ЕдаВино», баре «Фингер» и суши-баре «Хоккайдо».

С полным перечнем участников гастромарафона, их адресами и меню можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в специальном разделе, посвященном зимнему фестивалю пельменей https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3577.

Напомним, в этом году фиксированная цена фестивального сета составит 750 рублей. Отметим, помимо основной позиции — «пельменей», в состав сетов в разных заведениях общественного питания могут входить салат, закуска, суп, десерт либо напиток.

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