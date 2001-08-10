Южносахалинцев приглашают на празднование Дня народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздник начнется в 10.40 с шествия с Казанской иконой Божией Матери от Кафедрального собора Рождества Христова до площади в сторону Исторического парка.

В 11.00 на площади перед зданием Исторического парка «Россия – моя история» стартует торжественное мероприятие «Мы вместе – мы едины!». Участников поздравят официальные лица. Свои номера покажут творческие коллективы.

Также будут работать игровые аттракционы, полевая кухня, выставки декоративно-прикладного искусства и выставки-дегустации национальных кухонь, мастер-классы.

В городском парке культуры и отдыха им. Гагарина в 14.00 начнется праздничная программа «Россия! Родина! Единство!». На концертной площадке выступит военный духовой оркестр, ансамбль «Русский терем» и Сахалинский русский народный хор.

ДК «Синегорье» подготовил митинг-концерт «В единстве наша сила». Начало в 14.00 на центральной площади Синегорска.

Также в 14.00 состоится концерт «Россия – это мы!» в ДК «Электрон» (Весточка).

Дальненский ДК приглашает на игровую программу с элементами эстафеты «Вперед к победе!». Начало в 15.00. А в 17.00 начнется концерт «Хоровод дружбы».

В ДК «Ключи» в 16.00 стартует историко-патриотическая программа для молодежи «Один в поле не воин».

В Старорусском ДК в 20.00 начнется тематический вечер для молодежи «День народного единства».