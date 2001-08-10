Около 500 призывников пополнят ряды воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 500 новобранцев пополнят ряды соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в рамках стартовавшего осеннего призыва на военную службу.
На призывных пунктах Сахалинской области все граждане, призванные для прохождения военной службы, будут обеспечены военной формой одеждой по сезону, каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.
Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться вся информация о призывнике. Это биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
Большинство призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО, дислоцирующихся на Сахалине.
Граждане, проживающие в Сахалинской области, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.
На службу будут призваны мужчины возрастом от 18 до 27 лет. Осенний призыв граждан в ВС РФ стартовал 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года включительно.
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