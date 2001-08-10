В Охе открыли стелу «Город трудовой доблести»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Памятное сооружение, посвященное подвигу тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, возвели на улице Карла Маркса. В торжественном открытии объекта принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Стела представляет собой конструкцию с металлическим каркасом. Высота сооружения – более 9 метров. На барельефе – Охинский район во времена Великой Отечественной войны, а также трасса нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, на объекте разместили герб муниципального образования и текст указа Президента РФ. Благоустроена прилегающая территория, смонтирована подсветка.

– Поздравляю вас. Это большая победа. Мы все вместе долго добивались присвоения Охе почетного звания – Города трудовой доблести. И вот, наконец, в сентябре прошлого года Президент Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий Указ. На сегодняшний день таких городов в России всего 44. Столь высокая оценка – результат самоотверженного труда жителей города и всего района. В годы Великой Отечественной войны охинцы проявили настоящий героизм и обеспечили бесперебойную работу промышленных предприятий. Причем трудились все жители – от мала до велика, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В годы войны на севере острова высокими темпами рос промысел нефти. Скважины в Охинском районе давали до 75 процентов всей ее добычи на Сахалине. Для доставки этого ценного ресурса на материк в сжатые сроки был проложен нефтепровод. Причем «черное золото» с промысла Эхаби считалась лучшим по качеству в стране. К примеру, танки, задействованные в Курской битве, были заправлены дизельным топливом, произведенным из охинской нефти.

– В сложнейшие годы Великой Отечественной войны жители вашего совсем небольшого города – его население в 1941 году едва превышало 20 тысяч человек – внесли огромный вклад в нашу общую Победу. Нефть – кровь Победы в развернувшейся тогда и «войне моторов». За годы Великой Отечественной трудящиеся района извлекли из недр свыше 3 миллионов тонн нефти. Женщины занимали на производстве места мужчин, призванных в Красную Армию. Ратный подвиг многих из них отмечен высокими правительственными наградами. Поздравляю вас с открытием стелы «Город трудовой доблести». Пусть память о трудовом и воинском подвиге жителей Охи всегда будет источником гордости за свой город и за всю нашу огромную страну, – процитировал телеграмму Помощника Президента РФ Владимира Мединского и.о. главы городского округа Евгений Михлик.

Охинцы добывали не только нефть, но и снабжали страну рыбой. Активно помогали фронту вещами и добровольными пожертвованиями. На эти средства было построено несколько самолетов. Одна из эскадрилий была названа в честь Охи. Всего за годы войны жители города передали в фонд помощи фронту и Красной Армии свыше 5 миллионов рублей.

– В годы войны у нас работал маслобойный завод. Швейные цеха изготавливали военное обмундирование. Школьники восьмого класса уходили по мобилизации, чтобы получить рабочую специальность и заменить мужчин, которые отправились на фронт. Я горжусь нашим городом – городом славы и трудовой доблести, – рассказал ветеран нефтедобывающей отрасли, историк и краевед Александр Геллер.

Напомним, обращение к Президенту РФ о признании высокого статуса Охи поддержали более 50 тысяч сахалинцев и курильчан. К масштабной акции по сбору подписей присоединились все районы островной области.