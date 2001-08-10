Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание на объекте с представителями профильных структур и подрядной организации провел вице-мэр Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Детскую школу искусств начали строить в 2019 году и собирались ввести объект в 2020 году. Однако из-за срыва сроков строительства и низкого качества работ контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут. Новый подрядчик определен, контракт заключен, ведутся работы. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства».

Отметим, поставлена задача ввести объект до 1 сентября 2024 года. По проекту четырехэтажное здание ДШИ будет рассчитано на 230 человек.

На строительной площадке, побывал вице-мэр Ильдар Ахтариев:

- На сегодняшний день есть незначительное отставание, - отметил вице-мэр. К среде будет представлен согласованный заказчиком и подрядчиком актуализированный график работ, рассмотрим его и дальше решим, что можно предпринять, чтобы ускорить строительство и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 1 сентября 2024 года. Финансированием объект обеспечен, - сказал вице-мэр.

Добавим, в новой школе искусств, кроме учебных классов, запланирован актовый зал, рассчитанный на 135 мест. Кроме этого, на цокольном этаже разместятся библиотека, мастерские, также предусмотрены помещения для творческих занятий.

Напомним, в Луговом работает музыкальная школа №1, которая размещается в здании действующего детского сада. После введения ДШИ, юные воспитанники будут учиться в современном образовательном учреждении.