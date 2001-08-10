Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2022
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11:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Благовещенске на мосту через Зею разрушился деформационный шов

В Благовещенске на мосту через Зею разрушился деформационный шов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 27 октября, в Благовещенске на мосту через Зею произошло разрушение деформационного шва. Проезд в город и из города затруднен, сообщает ИА "Порт Амур" с ссылкой на УГИБДД Амурской области.

- В настоящее время подрядной организацией, осуществляющей содержание данного участка дороги, принимаются меры по возобновлению движения транспортных средств. На данный момент регулирование движения по автодорожному мосту через реку Зея осуществляется по одной полосе и регулируется сотрудниками ДПС, - рассказывают в ведомстве.

Рассматривается вопрос о введении светофорного регулирования, а также об установке временных технических средств организации дорожного движения. 

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