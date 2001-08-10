В Южно-Сахалинске завершаются работы по ремонту улицы Детской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре завершается ремонт улицы Детской. До конца октября подрядной организации необходимо завершить нанесение разметки и установить здесь дорожные знаки. Обновленную улицу посетили представители общественного дорожного совета города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дорога имеет важное значение для города. В этом районе расположены гимназия №3, а также городской парк, который пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Здесь оживленное и пешеходное и автомобильное движение.
На участке протяженностью порядка 600 метров (от ул. Комсомольской до северного въезда в городской парк) уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены тротуары, установлены бордюрные камни, выполнены работы по устройству перехватывающих дождеприемных лотков, проведено озеленение. Заместитель руководителя управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Виктор Паршин.
Работы проверили представители дорожного общественного совета. Его председатель Валерий Ерохов отметил, что по многим параметрам дорога стала более безопасной и удобной для автомобилистов и пешеходов. Расширены тротуары, сделано понижение бордюров.
Представитель общественного совета Олег Меркушев отметил работу по устройству дождеприемных лотков.
- Улица с достаточно большим уклоном. Это значит, что важно обеспечить дополнительные меры по сбору осадков. Поперечная ливневка позволяет достаточно эффективно перехватить дождевые потоки, – рассказал Олег Меркушев.
Вместе с тем от активистов поступил ряд замечаний, которые были приняты в работу.
Ремонт ул. Детской проведен в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
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