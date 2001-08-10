Более 100 сахалинских девочек примет участие в Фестивале знакомства с футболом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящую субботу, 22 октября в 12.00 часов в спортивном комплексе «Олимпия парк» состоится Фестиваль знакомства с футболом для девочек 7-10 лет. Данное мероприятие призвано вовлечь в регулярные занятия футболом девочек, которые никогда раньше не занимались этим видом спорта и не посещали спортивную школу, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Сахалин".

Фестиваль состоит из нескольких станций, которые могут девочкам показать все яркие краски футбола, а тренерам помогут увидеть футбольный потенциал участниц мероприятия.

Например, на технических станциях участники Фестиваля познакомятся с базовыми футбольными элементами - ведение мяча, передача и удары по воротам. Конечно, девочки, помимо веселых, интересных упражнений, попробуют сыграть в настоящий малоформатный футбол.

На данный момент свои заявки на участие в фестивале подтвердили южно-сахалинские СОШ №1, 4, 8, 11, 30 и Восточная гимназия, а также СОШ №3 с.Огоньки Анивского района.

Организатором Фестиваля выступает спортивная школа «Сахалин» имеющая статус «Детского футбольного центра РФС».

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