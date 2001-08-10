Семьям мобилизованных южносахалинцев оказывается адресная помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина муниципалитет продолжает работу по обращениям южносахалинцев, близкие и родные которых призваны в рамках частичной мобилизации. Помощь оказывается каждому, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Нам очень важно, чтобы члены семьи, жены, матери чувствовали поддержку в решении сложностей, с которыми они сейчас могут столкнуться. Мы стараемся связаться с каждым, кому нужна помощь. Мэром Сергеем Александровичем Надсадиным проводятся личные встречи. Также по поручению главы администрации встречи, работу с обращениями проводит вице-мэр Елена Антоновна Федорова. Все возникающие вопросы держатся на особом контроле до момента их окончательного решения, - комментирует и.о. директора департамента по работе с обращениями и сообщениями граждан Анастасия Ананьева.

К решению проблем южносахалинцев подключаются субъекты малого и среднего предпринимательства, общественные организации. На сегодняшний момент уже нескольким семьям оперативно оказана помощь. Решаются вопросы бытового характера, а также при необходимости оказывается психологическая; социальная поддержки.

Так, например, содействие понадобилось Кристине Иваныш из Лугового, у которой мобилизован супруг. Горожанка рассказала, что у неё вышел из строя водонагреватель, приобрести новый оказалось сейчас непосильно, также проблемы возникли с холодильником.

Оперативно с женщиной связался вице-мэр Алексей Римша. 12 октября домой к Кристине Иваныш прибыли представители разных служб (управляющая компания, «Электросервис»,и т. д.), а еще через день водонагреватель уже заменили - обследование показало, что прошлый вышел из строя из-за замыкания, так как была течь.

- Новый электротитан оказался по объёму даже больше, чем у нас стоял. Все работы провели грамотно, быстро и слаженно. Очень хочу отметить, что нашей встрече неоднократно предшествовали телефонные звонки от представителей администрации, от волонтёров, сотрудников соцзащиты. Уточняли данные, интересовались, в какой помощи нуждаюсь, приглашали на встречу. Очень благодарна за такую оперативную помощь, честно не ожидала, что так быстро все решится. Я думаю, что и впоследствии нас будут поддерживать. Спасибо большое! - делится Кристина.

Кроме того, южносахалинке помогли оперативно попасть с ребёнком в детскую стоматологию.

Напомним, что обратиться за поддержкой члены семей мобилизованных граждан могут на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.