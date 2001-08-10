"Горный воздух" объявил ценник на предстоящий зимний сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зимний сезон 2022-2023 приближается, и "Горный воздух" опубликовал информацию о зимних тарифах на предстоящий сезон, рассказали ТИА "Острова" в ГСТК.

В новом зимнем сезоне стоимость тарифов не повышается. Комплекс «Горный воздух» сохраняет тарифную сетку на уровне предыдущего зимнего сезона.

Для поддержки стремления подрастающего поколения овладеть навыками катания на горных лыжах и сноуборде ски-пасс для детей ниже 125 см. приобретать не нужно, они могут воспользоваться канатной дорогой бесплатно.

Также для сахалинцев остались льготные тарифы - услуги канатной дороги для инвалидов 1 групп, членов многодетных семей от пяти детей и пенсионеров бесплатны при предъявлении подтверждающих документов. Для инвалидов 2,3 группы и членов семей от трех до пяти детей действует скидка.

К услугам гостей «Горного воздуха» в этом зимнем сезоне - 35 км трасс, 5 канатных дорог, инструкторы, ски-сервис, прокат оборудования, кафе и рестораны, вечернее катание, различные мероприятия и многое другое.

Предпродажа сезонного ски-пасс начнется 20 октября до 1 ноября включительно в кассах входной группы Комплекса. Его стоимость составит – 35 000 рублей.

Остальные зимние тарифы будут действовать с 1 декабря. На зимние тарифы сохранится система скидок – 10% при оплате «Картой Сахалинца», 5% при оплате «Картой Мир».

Ознакомиться с ними можно на нашем сайте во вкладке «Тарифы» https://ski-gv.ru/about-us/tarif/

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 51-11-10 добавочный 150.

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