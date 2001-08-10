В Южно-Сахалинске по просьбе жителей откроют новый автобусный маршрут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый транспортный маршрут свяжет ДНТ "Ягодка" с городом. Инициатором нововведения выступил один из жителей, который обратился в представительство Сахалинской области при правительстве РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поручение от регионального минтранса изучить возможность запуска маршрута оперативно взяла в работу администрация Южно-Сахалинска. С заявителем лично встретился вице-мэр города Алексей Римша.

Горожане отмечают, что несколько лет назад район был охвачен автобусным сообщением, но маршрут отменили из-за его нерентабельности – большинство жителей пользуется личным транспортом.

Вместе с тем, в ДНТ за последнее время активно развивается жилищное строительство, и ситуация изменилась. Люди считают, что автобус здесь все-таки необходим, в частности, им могут пользоваться школьники.

- Приняли решение - маршрут запустить. Задействуем два автобуса малого класса. В дальнейшем, в зависимости от востребованности и реального пассажиропотока, рассмотрим необходимость корректировки графика либо увеличения единиц транспорта на линии, – отметил вице-мэр Алексей Римша.

Планируется, что маршрут начнет действовать с 1 января и охватит улицы Ленина, Сахалинскую, Фархутдинова, Лермонтова, Железнодорожную. Более детальная информация для населения, а также расписание маршрута будет опубликована ближе к новому году.

Напомним, в Южно-Сахалинске а активной фазе реализация транспортной реформы, одна из ключевых задач которой — оптимизировать работу общественного транспорта, сделать автобусное сообщение доступным для жителей всех микрорайонов. В частности, в городе уже увеличено количество рейсов и время работы городских автобусов на самых востребованных направлениях.