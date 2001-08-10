Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре начался прием документов на участие в ежегодном городском конкурсе "Благотворитель города Южно-Сахалинска" по итогам 2022 года, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Напомним, целью конкурса является содействие созданию благоприятных условий для развития благотворительной деятельности на территории областного центра, а также выражение публичной признательности благотворителям, а также стимулирование и поддержка инициатив добровольчества и волонтерства.

В качестве заявителя могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители, добровольцы или волонтеры. Рассказать о благих делах могут как получатели помощи, так и представители третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении в данной деятельности и заинтересованные в ее популяризации.

Добавим, прием документов на участие в конкурсе продлится до 10 ноября. Торжественное награждение победителей состоится в декабре.

Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса, а также перечень и формы необходимых документов размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.