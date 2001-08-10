Школьникам из Дальнего рассказали, как правильно сортировать отходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Забота об экологии начинается с малого. В этом сегодня убедились ученики 5 класса школы №20 в Южно-Сахалинске. Достаточно не мусорить на улице и сортировать отходы. Последнее поможет значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Эту тему подробно разобрали на экологическом уроке, который провели специалисты Управления по обращению с отходами.

- Мы сегодня рассказывали ребятам как они могут повлиять на снижение мусора, который захоранивают на полигонах. Вместе мы подробно изучили коды маркировки: чем один пластик отличается от другого, какие отходы можно переработать, а какие нет. Эти знания помогут им правильно подходить к процессу сортировки у себя дома. Мы, в свою очередь, надеемся, что ребята поделятся этой полезной информацией с родителями, - рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Региональный оператор начал цикл образовательных занятий в школах еще в прошлом году. К раздельному сбору отходов приобщились сотни ребят.

- Я сегодня узнала, что нужно отказываться от пластика, например, не покупать еду в пластиковых упаковках, если это возможно. Лучше купить яблоко, чем шоколадку в обертке. А еще сегодня расскажу маме, что одноразовые стаканчики из-под кофе не перерабатываются, потому они сделаны не только из бумаги. Я этого не знала, - добавила ученица школы.

Развивая тему защиты окружающей среды, директор школы Андрей Тишевский подчеркнул, что собирается внедрить систему раздельного сбора отходов и в школе. Первый шаг сделан: специалисты Управления по обращению с отходами установили в образовательном учреждении контейнер для старых батареек. Его будут вывозить по мере накопления и передавать для дальнейшей переработки на завод в Челябинск.

Напомним, региональный оператор установил уже около 30 контейнеров для сбора отработанных источников питания. Они находятся в крупных торговых сетях, спортивных комплексах и школах. Встретить емкость в виде огромной батарейки можно не только в Южно-Сахалинске, но и Корсакове, Долинске, Невельске, Горнозаводске и Шахтерске.