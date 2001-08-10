Десятки вопросов сахалинцев решены в ходе подготовки прямой линии Валерия Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ответы прозвучат в прямом эфире в пятницу, 14 октября. Трансляция начнется в 15.00 на местном телеканале, а также в Телеграм-канале главы региона и его аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на видеохостинге YouTube, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По тематике бесспорным лидером стала сфера жилищно-коммунального хозяйства, ее затрагивает 2/3 обращений сахалинцев и курильчан. Также жителей региона интересуют вопросы качества дорог, социального обслуживания, экологии, здравоохранения, мобилизации.

Часть вопросов, которые поступили на прямую линию Валерия Лимаренко, уже решена. Популярной стала тема начала отопительного сезона. Этот вопрос находится на постоянном контроле Валерия Лимаренко и был поднят на заседании регионального правительства. После обращений жителей Южно-Сахалинска и Холмска в социальных сетях губернатор поручил в течение суток устранять все возникающие проблемы.

На прямую линию обратились также жители дома с печным отоплением в Корсакове. В этом году они приобрели 7 тонн угля: одну часть – в апреле, вторую – в сентябре. При этом им компенсировали только затраты на топливо, купленное осенью. Губернатор поручил областному министерству социальной защиты исправить ситуацию и произвести выплату. В Сахалинской области всем жителям домов с печным отоплением возмещают затраты на покупку 9 тонн угля.

Жителей Александровска и села Ясного Тымовского района оставили на прямую линию обращения по поводу работы бани. Глава региона поставил задачу – обеспечить открытие учреждений уже на этой неделе.

Один из вопросов коснулся получения выплат на ребенка-инвалида. Сахалинка рассказала, что средства по договору должны были поступить в конце сентября. По поручению главы региона все положенные выплаты произведены.

Напомним, задать вопросы главе региона можно по телефону: 8(4242) 67-03-91. Кроме того, обращения принимаются в текстовом или видео форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Даже если вопросы не прозвучат в прямом эфире, они не останутся без внимания главы региона и руководителей органов исполнительной власти. Все поступившие обращения будут отработаны, все авторы получат ответы.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Телеграм (https://t.me/limarenko_official);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official);

– YouTube (https://www.youtube.com/c/limarenko_official).

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).