Родившихся или проживавших в Новороссии сахалинцев и курильчан приглашают на кадровый конкурс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перспективных руководителей для скорейшего восстановления четырёх новых регионов России будут искать через кадровые конкурсы «Лидеры возрождения». В мероприятиях могут принять участие граждане, имеющие отношение к ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областям. Участники должны быть готовы решать управленческие задачи, вести за собой людей и принимать активное участие в социально-экономическом развитии территории.
Финалист конкурса «Лидеры России», министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко считает, что мероприятие позволит привлечь к управлению идейных граждан и призывает островитян заявиться для участия.
- Конкурс «Лидеры возрождения» дает возможность открыть потенциал будущих лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые будут развивать свои регионы во благо людей. Этот конкурс открывает возможности для людей с видением будущего своего региона. Позволит составить кадровый резерв из тех, кому не безразлична судьба народа, которые отвоевывают свою свободу. Победят активные, деятельные патриоты служащие своей родной земле. В Сахалинской области есть немало талантливых людей, подходящих под условия конкурса. Советую им попробовать свои силы, - сказал Михаил Гузенко.
Организаторы конкурсов «Лидеры возрождения» - органы исполнительной власти новых субъектов РФ. Участники могут зарегистрироваться только на сайте лидерывозрождения.рф. Конкурсанты должны быть не моложе 20 лет, обладать опытом управления и иметь связь с регионом, где проводится конкурс, т.е. соответствовать одному из этих условий:
- гражданство территории проведения конкурса;
- место рождения конкурсанта находится на территории проведения конкурса;
- проживание/проживавшие не менее одного года на территории проведения конкурса;
- обучающиеся/обучавшиеся не менее одного года в образовательной организации на территории проведения конкурса;
- работающие/работавшие не менее одного года на территории проведения конкурса;
- лица, чьи близкие родственники в настоящий момент проживают на территории проведения конкурса.
На этапе регистрации участникам нужно будет создать личный кабинет, внести в анкету свои данные и написать эссе. Срок окончания приёма заявок во всех регионах разный: ДНР – 17 октября, ЛНР – 7 ноября, Запорожская область – 14 ноября, Херсонская область– 21 ноября.
Победители конкурсов получат по 1 000 000 рублей на персональный курс обучения в России, а также рекомендации лучших специалистов по кадрам страны. Всех финалистов включат в кадровый резерв для последующего назначения на руководящие должности в различных органах власти на территории новых субъектов РФ. Кроме того, из числа победителей будут отобраны участники спецпрограммы Российской Федерации/ Мастерской управления «Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук».
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