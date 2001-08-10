В Сахалинской области стартует новый цикл "Молодежного бюджета"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшеклассники разработают проекты по благоустройству общественных пространств и оснащению школ и получат финансирование на их реализацию, рассказали ТИА "Острова" в ргеиональном правительстве.
Лучшие идеи выберут сами ребята в ходе школьных отборочных голосований. На каждое образовательное учреждение в региональном бюджете предусмотрено до 2,5 млн рублей. В свою очередь, районная администрация обеспечит софинансирование для реализации проектов в размере 1% от их стоимости.
– Благодаря участию в проекте школьники учатся рачительно расходовать деньги, получают знания об основах формирования и распределения бюджета, осваивают искусство презентации и защиты своих идей, – отметила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. – Проект не обязательно должен быть реализован на территории школы. Мы предлагаем ребятам смотреть шире, предлагать проекты по развитию общественных мест – обустройству скверов, установке детских площадок и другие идеи, которые сделают жизнь в их родном городе или селе лучше.
В южно-сахалинской гимназии №3 благодаря школьном инициативному бюджетированию ранее появился медиацентр. Благодаря предложениям учеников преобразования затронули актовый зал и библиотеку. А в этом году по инициативе ребят провели оснащение коворкинг комнаты – пространства для общения и обсуждения интересных идей.
– Мы очень рады, что проект «Молодежный бюджет» будет продолжен, – сказала заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 3 Южно-Сахалинска Оксана Теплякова. – Ребята очень активно принимают в нем участие, выдвигают много идей – сами определяют, на что хотят потратить выделенные средства, а после голосуют за лучшее, по их мнению, предложение.
Напомним, проект «Молодежный бюджет» в Сахалинской области был запущен четыре года назад. За 2018-2021 годы реализовано свыше 500 идей школьников, из бюджета региона выделено 1,3 млрд рублей. Этом году планируется воплотить 141 проект на общую сумму 315 млн рублей.
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