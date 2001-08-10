Анивских педагогов поздравили в преддверии профессионального праздника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония награждения представителей самой гуманной профессии прошла в районном доме культуры г. Анива, рассказали ТИА "Острова" в администрации района.

По доброй традиции в адрес виновников торжества звучали самые теплые слова поздравлений.

- Я до сих пор поздравляю свою первую учительницу с профессиональным праздником. А ей сегодня уже 90 лет. В свою очередь, я желаю, чтобы ваши ученики поздравляли вас также до 90-летия и даже дольше. Дорогие наши учителя, желаю вам здоровья, любви и уважения учеников, благополучия, уверенности в собственных силах и отличного настроения! – обратилась к педагогам мэр округа Светлана Швец.

По случаю Дня учителя, за многолетний, добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования, а также за большой личный вклад в систему образования Анивского городского округа более 30 педагогов удостоены ведомственных наград Министерства просвещения Российской Федерации, Почетных грамот министерства образования Сахалинской области, благодарственных писем администрации и Собрания Анивского района.

- Современный учитель - это спутник жизни на этапе становления молодых людей. Он идет в ногу со временем, чтобы дать своему ученику те знания, которые тот будет применять в самостоятельной жизни. Порой, это касается не только образовательных программ, но и житейских ситуаций, - отметила директор средней школы № 5с. Троицкое им. Г.Г. Светецкого Тамара Разумова.

Помимо торжественной части организаторы устроили небольшой музыкальный подарок. Педагоги бурными овациями встречали песни в исполнении заведующего сельским клубом с. Мицулевка Леонида Супруна.