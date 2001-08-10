Сотни гостей и жителей островной столицы посетили ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное мероприятие развернулось на территории у Дома торговли. Свою продукцию здесь представили более 200 сельхозпроизводителей практически со всей области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В ярмарке традиционно принимают участие сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также компании рыбопромышленного комплекса.

- С каждым годом участников становится больше. Сегодня на нашей ярмарочной площадке их собралось более 200 из 11 муниципальных образований. Особо хочется отметить, что сегодня впервые свою продукцию представляют два сельскохозяйственных кооператива из Долинского и Тымовского районов, - подчеркнула министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

На ярмарке представили богатый ассортимент продукции сельского хозяйства – молоко и продукты его переработки, мясо, картофель, овощи, кондитерские и мучные изделия, рыбу и рыбопродукты, посадочный материал плодово-ягодных и декоративных культур, изделия местных ремесленников и многое другое. За два дня реализовано более 36 тонн картофеля, 5 тонн овощей «борщевого набора», 2,5 тонны мясной продукции. Также впервые можно было приобрести и сыры островного производства.

– Мы регулярно посещаем ярмарку: и весной, и осенью. Всегда уходим с покупками. Любим сахалинскую продукцию. Вот и сегодня купили мясо и молоко. А еще купили наш сыр местный, очень нравится, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Лариса.

Украшением ярмарки стал фестиваль «Своё Родное Островное – 2022», впервые организованный при поддержке Сахалинского филиала «Россельхозбанка». В рамках фестиваля министр сельского хозяйства и торговли совместно с представителями банка вручила Благодарности министерства и награды победителям по 11 специальным номинациям среди сельхозтоваропроизводителей, а также дипломы 3, 2, 1 степени за конкурс «Красота родного края».

Особого внимания заслужил конкурс «ВкусноСало», где по итогам дегустации среди гостей ярмарки победу за самый вкусный шпик одержал «Сахалинский бекон-2». А местные шеф-повара организовали полевую кухню, для посетителей и участников приготовили более 1000 порций жареной картошки со шкварками. Также розыгрыш с ценными подарками среди гостей ярмарки организовал Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В этом году товары от региональных производителей приобретали не только жители области, но и других регионов страны.

- Погода отличная. Много производителей, продукции и людей. Прекрасная ярмарка, – отметил гость ярмарки Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Слова благодарности за яркое мероприятие высказала и представитель Минсельхоза России Елена Трошина, которая отметила большое количество участников и широкий ассортимент местной продукции. Также ярмарку посетили гости из Калининградской области и Хабаровского края.

Отметим, сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень Сахалина» – это своего рода подведение итогов работы аграриев, демонстрация результатов их нелегкого, но почетного труда.