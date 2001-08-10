На Сахалине будут развивать телекоммуникационные технологии на базе отечественных разработок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили губернатор Валерий Лимаренко, генеральный директор научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» Антон Семилетов и глава компании "Тезона" Дмитрий Митяев. Мероприятие состоялось в Южно-Сахалинске в ходе 26-го международного Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Работа, которую мы будем вести в рамках соглашения, полностью отвечает задачам по использованию телекоммуникационных технологий на основе отечественных разработок, которые поставил Президент России Владимир Путин. Символично, что документ мы подписали в ходе форума «Нефть и газ Сахалина», который посвящен, в частности, импортозамещению. Реализация соглашения позволит талантливым молодым сахалинцам и курильчанам, не покидая регион, получить образование по такому перспективному направлению, как «Приборостроение». Островная промышленность получит доступ к самым передовым разработкам. А Сахалинская область станет более привлекательной для инвестиций разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, – сказал Валерий Лимаренко.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационных технологий на базе отечественных разработок, микро- и радиоэлектронной продукции. Стороны будут работать над реализацией образовательных программ бакалавриата и магистратуры на территории Сахалинского государственного университета по направлению «Приборостроение» в сфере разработки контроллеров, электронных устройств, прототипирования электронных устройств, реверс-инжиниринга и импортозамещения, проектирования и разработки робототехнических комплексов, а также вместе способствовать внедрению решений в российской промышленности.