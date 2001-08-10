Сахалинские школьники взяли шефство над женщиной, сына которой мобилизовали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Людмила Николаевна Хмелева проживает одна в частном доме. Жительница села Высокое на днях отправила своего сына Руслана в армию в рамках частичной мобилизации. Информация о том, что женщина осталась одна дошла до коллектива школы №3. Руководством школы, принято решение взять над женщиной шефство и помогать Людмиле Николаевне по хозяйству. Стоит отметить, что на базе учебного учреждения создано волонтерское движение «Выбор». Активисты на постоянной основе оказывают помощь сельчанам и жителям соседнего села Высокое, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Наше движение существует уже несколько лет. По первому зову пенсионеров, или по другим общественным и социально значимым поводам собираемся и делаем все, что необходимо. Можно сказать, совмещаем приятное с полезным, - рассказала советник директора по воспитанию школы № 3 Валерия Власова.

Сегодня ученики 9-10 классов огоньковской школы провели уборку на территории двора Людмилы Николаевны. Накололи дрова, загрузили ими дровятник в доме, помогли разобрать коробки с вещами. Кроме того, волонтеры собрали для женщины продуктовый набор.

- Мы закупили молоко, макаронные изделия, чай, куриное мясо, сахар, консервы. Набора хватит на первое время. Мы решили, что будем, хотя бы, два раза в неделю наведываться к Людмиле Николаевне и интересоваться, какая помощь еще ей нужна, - рассказала директор школы№ 3 села Огоньки Вероника Калинина.

Стоит отметить, что в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», который инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в Анивском районе начали оказывать помощь семьям, в которых мужчины были мобилизованы.

- Сейчас время действительно сложное. Нам необходимо набраться терпения и объединиться для помощи друг другу. Безопасность нашей страны - это основной приоритет. В рамках своих полномочий и возможностей буду продолжать помогать всем ребятам, которые отправляются на передовую, - рассказала мэр Анивского городского округа Светлана Швец.

В Анивском районе, военнослужащим и их семьям оказывается помощь в бесплатном нотариальном оформлении документов, содействие при заключении браков, обеспечение военнослужащих необходимыми предметами быта и гигиены во время сборов.