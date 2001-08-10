В Южно-Сахалинске состоялся семинар в сфере ЖКХ для инициативных жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие было посвящено двум основным темам: формирование платы за коммунальные услуги и порядок постановки многоквартирных домов в очередь на проведение капремонта. Семинар прошел в рамках реализации проекта "Управдом", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

«Управдом» - это дополнительный инструмент контроля, который дает возможность активным гражданам участвовать в сохранении жилищного фонда, организовать плодотворное взаимодействие со своей управляющей компанией, в том числе при формировании планов по капремонту общедомового имущества и благоустройству придомовой территории, а также реализовывать собственные инициативы.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Золотова, в Южно-Сахалинске создано около 800 советов многоквартирных домов с выбранными председателями.

- Цель проекта «Управдом» - активизировать жителей. Объяснить им, что многоквартирный дом — это общедолевая собственность. И у жителей есть право контролировать работу управляющих компаний при мероприятиях по благоустройству дворов, ремонте крыш, фасадов, подъездов, - отметил он.

В рамках проекта «Управдом» созданы общегородские группы в мессенджерах, где можно получить дополнительную информацию о проекте, обменяться опытом с другими активистами, поделиться советами. Для новичков департамент городского хозяйства оказывает методическое содействие в организации собрания по выбору совета многоквартирного дома и его председателя. Дополнительная информация по телефону — 300-469 (доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Как правило, председатели совета домов в дальнейшем организуют и возглавляют ТОС — территориальные объединения активных граждан, которые занимаются вопросами озеленения, освещения, установки шлагбаумов и систем видеонаблюдения, а также другими вопросами улучшения жизни в многоквартирных домах. Напомним, в 2022 году в Южно-Сахалинске 22 ТОС получили средства муниципального гранта на реализацию идей благоустройства своих дворов. ТОС, созданные в форме юридического лица, могут претендовать на субсидию в размере до 3 млн рублей ежегодно.

- Семинар дает нам возможность послушать экспертов, получить полезные знания. У нас совет дома существует с 2020 года. Мы пытаемся в своей работе использовать все предлагаемые регионом и муниципалитетом инструменты поддержки, - рассказала председатель Совета дома по Пограничной, 22 Анна Григорьева. - В рамках программы «Управдом» наши жильцы провели собрание и самостоятельно приняли решение о переносе запланированных работ по капитальному ремонту фасада на более поздний срок с тем, чтобы сейчас выполнить работы на инженерных коммуникациях. То есть мы сами выбрали то, что для нас более приоритетно. Работы велись все лето, жители каждый день взаимодействовали с подрядчиком.

Председатель Общественного совета Южно-Сахалинска Алена Силачева отметила, что в городе для инициативных жителей запланирован ряд подобных семинаров по жилищному законодательству, содержанию и управлению многоквартирным домом и другим темам.

Также в ходе состоявшегося мероприятия активистам вручили благодарственные письма администрации города.

Напомним, проект «Управдом» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержан мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным.