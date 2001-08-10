Тихоокеанское
информационное агентство
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12:02, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатку прибыл мотопутешественник из Твери

На Камчатку прибыл мотопутешественник из Твери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября в 18:30 в малом зале краевой библиотеки состоится встреча с Анатолием Чернявским - блогером, фотографом, автором книг "Меж двух океанов" и "Белая пустыня", сообщает ИА "Кам 24".

«Главное увлечение Анатолия Чернявского – путешествия на мотоцикле. Он проехал по Южной Америке, по регионам России, в частности, по заснеженным дорогам Якутии и Чукотки, а также по территории бывших республик Советского Союза. Стал обладателем Гран-при на международном мотосалоне «IMIS-2015» в номинации «Лучшее путешествие», а также на выставке «Мотовесна-2019» в номинации «Путешествие года», – рассказали информационному агентству в краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова.

Блогер расскажет о том, как путешествия изменили его жизнь и помогли выйти за рамки обыденности. Также он поделится опытом по организации и планированию длительных поездок на мотоцикле.

Посетители узнают, как встречали мотоциклиста Арктика, Чукотка, Камчатка и другие отдаленные регионы страны, а также услышат веселые и страшные истории за пятнадцать лет путешествий на мотоцикле.

Мероприятие рассчитано на гостей старше 12 лет. Вход свободный.

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