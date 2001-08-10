На Камчатку прибыл мотопутешественник из Твери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Главное увлечение Анатолия Чернявского – путешествия на мотоцикле. Он проехал по Южной Америке, по регионам России, в частности, по заснеженным дорогам Якутии и Чукотки, а также по территории бывших республик Советского Союза. Стал обладателем Гран-при на международном мотосалоне «IMIS-2015» в номинации «Лучшее путешествие», а также на выставке «Мотовесна-2019» в номинации «Путешествие года», – рассказали информационному агентству в краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова.

Блогер расскажет о том, как путешествия изменили его жизнь и помогли выйти за рамки обыденности. Также он поделится опытом по организации и планированию длительных поездок на мотоцикле.

Посетители узнают, как встречали мотоциклиста Арктика, Чукотка, Камчатка и другие отдаленные регионы страны, а также услышат веселые и страшные истории за пятнадцать лет путешествий на мотоцикле.

Мероприятие рассчитано на гостей старше 12 лет. Вход свободный.