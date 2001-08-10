В Южно-Сахалинске открылся чемпионат "Образовательное расшколивание"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках проведения III Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование – энергия будущего» в областном центре стартовал чемпионат «Образовательное расшколивание». В нем принимают участие 72 команды из почти 30 школ Южно-Сахалинска, а также Холмска, Быкова и Макарова. Церемонию открытия для участников провели в формате телемоста, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В импровизированной студии досугового центра «Теремок» ведущие представили все дисциплины чемпионата. Всего их шесть: школьный КВН, медиа-мастерская, музыкальный фестиваль, актерское мастерство, волонтерство и добровольчество, городской квест.
К участникам, а это более 400 школьников, с приветственными словами обратились организаторы и эксперты чемпионата.
- Мы впервые проводим такого рода чемпионат, где ребята в составе школьных команд могут усовершенствовать свои творческие компетенции, коммуникативные навыки, но самое главное - получить опыт общения с профессионалами в каждой из шести из дисциплин, - отметила в приветствии заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.
Уточним, чемпионат «Образовательное расшколивание» – это комплексная игровая соревновательная форма событийного мониторинга образовательных результатов учащихся, осваивающих современные межпредметные и метапредметные компетенции, а также проведение конкурса на самые эффективные практики внеучебных институтов в образовательных процессах.
- Я очень люблю термин «расшколивание», потому как считаю, что образование существует не только в стенах школы, но и за ее пределами. И очень здорово, если бы каждый город представлял собой образовательную среду для наших детей - это и есть «расшколивание», - уточнила руководитель направления медиа-мастерская Татьяна Волошко. В рамках данного направления чемпионата дети будут освещать форум, создавая медиа-продукты разного формата и стилистики: видео, тексты, инфографику. Стоит отметить, что медиа-матерская стала самым популярным направлением чемпионата, на него заявилось 24 команды — это почти 100 детей.
Организаторами чемпионата являются департамент образования администрации Южно-Сахалинска, АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», Центр молодежных инициатив, Сахалинский молодежный ресурсный центр, Дворец детского и юношеского творчества, гимназия №3, Центр детского и юношеского туризма.
Полная программа III Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование – энергия будущего», открытие которого проходит в областном центре в эти минуты, представлена на сайте департамента образования. Итоги чемпионата по всем направлениям подведут 24 сентября.
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