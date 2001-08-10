В Анивском районе выявлена несанкционированная свалка площадью 1,2 га

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был проведено выездное обследование земельного участка сельхозназначения, расположенного недалеко от села Таранай Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе осмотра участка площадью 4,7 га инспектором Управления Россельхознадзора выявлена несанкционированная свалка из остовов теплиц, полиэтилена, проволоки на площади 1,2 га.

Остальная площадь участка заросла сорной растительностью, деревьями и кустарниками. Участок по назначению не используется.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора готовится пакет документов для объявления арендатору земельного участка предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отметим, всего с начала года Управлением Россельхознадзора на землях сельхозназначения в Приморье и на Сахалине выявлено 11 несанкционированных свалок.