Еще более 200 домов в Южно-Сахалинске скоро получат газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице с начала 2022 года заключено более 2500 договоров на догазификацию. Из них порядка 460 домовладений уже подключены и используют природный газ. В работе на завершающей стадии еще около 220 домов, которые ожидают пуск газа в ближайшее время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила исполняющий обязанности начальника отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок, работа в этом направлении продолжается. Все, кто еще не подал заявку и не заключил договор на догазификацию, могут сделать это в офисах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246). Также для удобства горожан подать заявку можно и в режиме онлайн на сайтах: https://gazdv.ru/ (Газпром), https://connectgas.ru/ (единый оператор газификации) либо через портал Госуслуг.

Оказать помощь жителям в этом вопросе готовы и в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;

- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;

- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;

- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;

- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;

- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.

- Для удобства горожан на сайте администрации собрана вся необходимая информация о догазификации. Нажав на баннер «Газификация. Газомоторное топливо», вы перейдете на страницу, где опубликованы общий алгоритм действий подключения домовладений граждан к сетям газораспределения, памятка о порядке получения компенсационных выплат за газификацию домовладений, а также перечень необходимых документов для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации, - рассказала Елена Кратенок.

Получить консультацию о догазификации частных домовладений можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). А также на официальном сайте администрации города.

Напомним, работы, проводимые на территории городского округа в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина - областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика.