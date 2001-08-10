Еще более 200 домов в Южно-Сахалинске скоро получат газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице с начала 2022 года заключено более 2500 договоров на догазификацию. Из них порядка 460 домовладений уже подключены и используют природный газ. В работе на завершающей стадии еще около 220 домов, которые ожидают пуск газа в ближайшее время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила исполняющий обязанности начальника отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок, работа в этом направлении продолжается. Все, кто еще не подал заявку и не заключил договор на догазификацию, могут сделать это в офисах АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246). Также для удобства горожан подать заявку можно и в режиме онлайн на сайтах: https://gazdv.ru/ (Газпром), https://connectgas.ru/ (единый оператор газификации) либо через портал Госуслуг.
Оказать помощь жителям в этом вопросе готовы и в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):
- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;
- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;
- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;
- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;
- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;
- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.
- Для удобства горожан на сайте администрации собрана вся необходимая информация о догазификации. Нажав на баннер «Газификация. Газомоторное топливо», вы перейдете на страницу, где опубликованы общий алгоритм действий подключения домовладений граждан к сетям газораспределения, памятка о порядке получения компенсационных выплат за газификацию домовладений, а также перечень необходимых документов для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации, - рассказала Елена Кратенок.
Получить консультацию о догазификации частных домовладений можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). А также на официальном сайте администрации города.
Напомним, работы, проводимые на территории городского округа в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина - областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:54 Сегодня Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают попробовать на вкус бабье лето
09:07 Сегодня На Украине погиб еще один сахалинец
09:34 Сегодня Мэрия контролирует ремонт ключевых участков улиц городского округа
- 11:39 Сегодня На о. Медный Камчатского края учёные исследуют дальневосточных тюленей
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 09:40 Вчера В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 19 Сентября Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?