Мэрия контролирует ремонт ключевых участков улиц городского округа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству и капитальному ремонту улиц. Среди них - ряд объектов, работы на которых сказываются на дорожной обстановке. Такие объекты на особом контроле муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В частности, в ходе выездного совещания представители администрации города проревели ход работ на автомобильной дороге северо-западный объезд на участке в районе пересечения улиц Лесной и Ленина. Заказчиком является управление автомобильных дорог Сахалинской области. Вместе с тем дорога проходит по территории городского округа и на этот участок приходится большой объем жалоб от жителей. Администрация держит вопрос на контроле, все работы должны быть выполнены в полном объеме.
Представители подрядной организации вместе с заказчиком объяснили, что в ходе ремонта возник ряд непредвиденных дополнительных работ, связанных, прежде всего, с необходимостью замены основания на большей площади и глубине в связи с тем, что это основная магистраль, по которой перемещаются тяжелые грузовые машины. Капитального ремонта здесь не было более 15 лет.
По информации подрядной организации, северо-западная объездная дорога на участке ул. Ленина от перекрестка с ул. Шумовой до пресечения с ул. Лесной должна быть открыта для проезда 27-28 сентября.
Ремонт северо-западного объезда стартовал еще в прошлом году. Были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Шумовой до ул. Ленина. В этом году подрядчик выполняет работы на ул. Ленина и ул. Лесной. Общая протяженность работ составляет 6,4 км.
- Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком и к 30 октября будут выполнены. На очереди работы по обустройству тротуаров, бортового камня, барьерного ограждения, установке дорожных знаков, нанесению разметки, - сообщил заместитель руководителя ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» Евгений Пулинец.
На особом контроле еще три участка городских дорог, в том числе участок дороги Южно-Сахалинск - Корсаков — южный выезд из города. Здесь работы выполняет также подрядная организация управления автомобильных дорог Сахалинской области. Ведутся работы по замене основания дороги с обустройством пункта весового контроля. Подрядная организация рассчитывает к 27 сентября завершить основные работы и открыть участок для проезда.
Продолжается ремонт на участке ул. Ленина от ул. Пуркаева до ул. Емельянова - это городской объект. Здесь возникли дополнительные работы по перекладке ливневой канализации. До конца недели планируется основной объем завершить. Далее будут продолжены работы, не создающие помех движению транспорта.
Четвертый объект - ул. Авиационная. Напомним, ранее здесь построили участок южного канализационного коллектора. Сейчас ведется капитальный ремонт улицы. Будет выполнен полный комплекс работ: замена основания дорожного полотна, асфальтирование, обустройство тротуаров с обеих сторон улицы, установка уличного освещения и т.д. В связи с тем, что по ряду объектных причин подрядчик приступил к капитальному ремонту позже планируемых муниципалитетом сроков, работы должны быть завершены до окончания строительного сезона, в ноябре 2022 года.
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства продолжает ежедневный мониторинг исполнения графика на всех объектах, которые находятся в ремонте.
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