Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2022
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На Украине погиб еще один сахалинец
09:07, | Новости общества Сахалина и Курил

На Украине погиб еще один сахалинец

На Украине погиб еще один сахалинец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сахалинец – старший прапорщик Жук Виталий Петрович из Южно-Сахалинска, соощает astv.ru с ссылкой на телеграм-канал губернатора Валерия Лимаренко..

- Он до конца выполнил служебный долг, защищая интересы России и жизни мирных граждан.  Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы все скорбим вместе с вами. Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь, - сообщается телеграм-канале губернатора.

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