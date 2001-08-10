09:07, | Новости общества Сахалина и Курил
На Украине погиб еще один сахалинец
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сахалинец – старший прапорщик Жук Виталий Петрович из Южно-Сахалинска, соощает astv.ru с ссылкой на телеграм-канал губернатора Валерия Лимаренко..
- Он до конца выполнил служебный долг, защищая интересы России и жизни мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы все скорбим вместе с вами. Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь, - сообщается телеграм-канале губернатора.
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Новости общества Сахалина и Курил
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