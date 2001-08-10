Жителя Южно-Сахалинска заставят сажать деревья вместо снесенных берез

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске привлекли к ответственности гражданина, который самовольно снес зеленые насаждения. Административная комиссия города призывает население проявлять сознательность и напоминает, что любые действия с деревьями и кустарниками на территории города должны быть согласованы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в июле 2022 года во дворе одного из домов Южно-Сахалинска мужчина по просьбам местных жителей снес 2 березы. При этом разрешения на их пересадку, обрезку или снос гражданин не имел. В сентябре административная комиссия, рассматривая дело, при определении наказания учла раскаяние правонарушителя. Кроме того, он гарантировал посадку весной 2023 года новых деревьев взамен снесённых. Гражданин привлечен к административной ответственности.

Административная комиссия города Южно-Сахалинска напоминает физическим и юридическим лицам о необходимости получения в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города разрешения на снос, пересадку, обрезку зеленых насаждений.

Также необходимо разрешение на производство земляных работ при посадке деревьев и кустарников, которое выдает МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства».