Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ремонт ул. Ленина на участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева продолжается в Южно-Сахалинске. Сегодня работы находятся на завершающем этапе. В процессе выполнения работ были внесены корректировки, из-за чего сроки исполнения контракта немного сдвинулись. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.
- Изначально в проект были заложены работы по частичному ремонту ливневой канализации. Но, вскрыв дорожное полотно, обнаружилось, что существующая ливневка не может эксплуатироваться дальше. Ее пришлось полностью менять. Следовательно и увеличились сроки работ - на два месяца, до конца сентября, - рассказал производитель работ Артем Кривенчук.
Сейчас подрядчик занимается обустройством тротуаров по восточной стороне ремонтируемого участка. Также необходимо будет заасфальтировать одну крайнюю полосу движения. Исполнитель работ планирует завершить «черную» работу к 20 сентября. В случае непогоды сроки могут быть незначительно сдвинуты. Затем будет произведен монтаж дорожных знаков, нанесена разметка, а также установлены автобусные павильоны и светофор. Для выполнения данных видов работ закрывать дорогу полностью не потребуется.
Напомним, ремонт указанного участка ул. Ленина выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Изначально срок завершения работ по контракту значился 1 августа.
- К сожалению, действительно, мы были вынуждены сдвинуть сроки, так как для замены ливневой канализации требовались трубы. Их изготовление и доставка на остров также требовала времени. Кроме того, потребовалось и заменить все колодцы, которые также были разрушены, на поставку и монтаж которых тоже потребовалось определенное время. Первоначально в проекте было заложено лишь частичное переустройство канализационных колодцев. А уже в процессе вскрытия ливневки стало понятно, что она вся пришла в негодность - это порядка 500 метров, - добавил заместитель начальника МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по производственной сфере Виктор Паршин.
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