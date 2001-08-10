Островные военные отрабатывают навыки вождения техники в сложных условиях местности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С водителями воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах, проходят занятия по вождению автомобильной техники в сложных условиях местности, рассказалм ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На специально подготовленных автодромах водители автомобильной техники отрабатывают навыки вождения в условиях пересечённой и лесистой местности островного региона.
Помимо этого, своеобразным испытанием для военнослужащих является дождливая погода и обилие туманов преобладающих как на Сахалине, так и на Курильских островах.
При отработке практических навыков вождения водители военной техники отрабатывают применение средств повышения проходимости, самовытаскивания, оказание помощи другим водителям при застревании машины, а также правильном выборе направления движения по пересечённой местности в сложных погодных условиях.
Перед практическим этапом занятий военнослужащие прослушали ряд лекций об особенностях движения по песку, полевым, лесным, глинистым и другим дорогам, имеющим глубокую колею, а также преодоление оврагов и болот в условиях ограниченной видимости.
Кроме того, водителями были сданы зачёты по знанию материальной части автомобильной техники.
Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят в рамках летнего периода обучения во всех соединениях и воинских частях дислоцирующихся на Сахалине и Курильских островах.
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