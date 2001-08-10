Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2022
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Холодную воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска 14 и 15 сентября
14:54, | Новости общества Сахалина и Курил

15 сентября в Синегорске состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной прием для жителей Синегорска проведут специалисты департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится в здании ДК "Синегорье" (ул. Коммунистическая, 16). Начало в 16.00.

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