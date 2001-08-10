Холодную воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска 14 и 15 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска предупреждает горожан о том, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода 14 сентября с 14:30 до 18:00 будет отключена подача холодной воды, сообщает astv.ru.

Отключение произойдут в жилыз домах по адресам:

- пр. Коммунистический,9-19, 21а, 21Б;

- ул.Тихоокеанская,14, 14а, 16, 16а;

- Спортивный пр.,9-19, 9а-19а, 17Б;

- ул. Комсомольская, 151-161, 151а-157а

15 сентября с 09:30 до 13:30 воды не будет в жилых домах №4 и 6 на проспекте Мира.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую "РВК-Сахалин" по телефонам: 72-32-40, 49-79-25.