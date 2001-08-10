Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
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15:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска и самозанятых горожан приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска, самозанятых горожан 16 сентября приглашают на бесплатный семинар по теме: «Как правильно вести телеграм-канал, где искать темы и авторов.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

создание и оформление телеграм-канала;

- выбор темы;

- анализ конкурентов;

- особенности ведения канала в Телеграме;

- боты для ведения телеграм-канала;

- продвижение телеграм-канала;

- как определиться с тематикой канала;

- где брать контент для телеграма;

- где искать авторов;

- о чем пишут другие - примеры популярных каналов в Телеграме.

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал). Начало в 10.30.

Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

 

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