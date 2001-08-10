Сахалинские учителя выступили на федеральном телевизионном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На канале "Россия-Культура" при поддержке Минпросвещения РФ стартовал телевизионный конкурс "Передача знаний". В съемках проекта приняли участие пятеро сахалинских педагогов. Капитан команды, финалист всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» Александр Коновалов из холмского лицея "Надежда" считает, что новая программа будет интересна широкому кругу зрителей и призвал островитян следить за её выпусками, которые выходят в эфир каждое воскресенье.

В состав команды, которую сформировал капитан, вошли победители и лауреаты конкурса «Учитель года Холмского района» разных лет:

- Сарайкина Ирина Валентиновна, учитель истории и обществознания лицея «Надежда»;

- Оконовенко Дмитрий Валерьевич, педагог-психолог школы №6;

- Попова Елена Владимировна педагог-психолог лицея «Надежда»;

- Максименко Екатерина Александровна, учитель математики школы №1.

- Съёмки были в августе, теперь ждем эфир программы с нашим участием. Первый выпуск «Передачи знаний» уже вышел в это воскресенье, - говорит Александр Коновалов.

В преддверии 2023 года, объявленного в России Годом педагога и наставника, такая телепередача привлечёт особое внимание к профессии и повысит статус учителей в современном обществе, считает Александр Коновалов.

- Замечательно, что канал «Культура» решил сделать такую конкурсную передачу. Для учителей это отличная возможность испытать себя и свои знания, посоревноваться со своими коллегами. Ученикам будет очень интересно увидеть своего педагога не в школе у доски, а на телевизионном экране. Уверен, что это вдохновит их участвовать в различных конкурсах и ничего не бояться, — сказал капитан сахалинской команды.

Слова поддержки в адрес сахалинской команды прозвучали и от министра образования Сахалинской области Анастасии Киктева. По её мнению, подобные проекты помогают талантливым учителям раскрыть своим потенциал.

- Современному педагогу необходимо шагать в ногу со временем, быть на одной волне с учениками и не допускать пробелов в профессиональном развитии. Поддерживаю коллег в стремлении выходить на новые площадки для взаимодействия и обмена опытом. Безусловно, министерство образования Сахалинской области будет и дальше способствовать выявлению и поощрению активных и талантливых учителей. С нетерпением ждём выступления нашей команды из города Холмска в «Передаче знаний» на телеканале «Россия-Культура», — сказала Анастасия Киктева.

В телевизионном конкурсе «Передача знаний» участвуют учителя из различных субъектов РФ. Капитаны всех команд – участники финала конкурса «Учитель года России – 2021». Программа будет выходить на канале «Россия – Культура» еженедельно по воскресеньям. Консультантом игроков выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.