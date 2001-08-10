В Южно-Сахалинске начали работу еще два

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пересечении улиц Сахалинская-Железнодорожная и Сахалинская- Вокзальная запустили систему адаптивного регулирования движения. В ближайшее время к «умному режиму» работы присоединятся еще несколько перекрестков областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Система адаптивного регулирования — комплексное решение, позволяющее эффективно управлять движением уличного и пассажирского транспорта. По словам директора АНО «Центр развития городской среды «Наш город» Василия Вишневского, ул. Сахалинская — одна из самых загруженных дорожных артерий города. Особенно это чувствуется во время закрытия железнодорожного переезда, когда на улице скапливается большое количество автомобилей и образуется затор.

- Эти два перекрестка будут работать в связке. Таким образом мы создали условия, при которых пробка не перекрывает проезд для водителей на второстепенных улицах. Современные технологии и интеллектуальная транспортная система позволяют управлять потоком, снижать задержки и обеспечивать комфортное движение для автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и пешеходов, - подчеркнул Василий Вишневский.

Специалисты московской компании ООО «СпецДорПроект» - оператора интеллектуальной транспортной системы, провели работы по монтажу и запуску семи перекрестков, еще два объекта находятся на этапе завершения. Как рассказал генеральный директор ООО «СпецДорПроект» Константин Антонович, для оптимизации движения на ул. Сахалинской были использованы индуктивно-петлевые детекторы, а также дорожный контроллер и система верхнеуровневого управления.

- В дорожное полотно на глубину 15 см укладывается индуктивно-петлевой детектор — датчик транспорта, который определяет его наличие на перекрестке. В зависимости от количества автомобилей контроллер, установленный также на перекрестке, принимает решение по какому алгоритму будут работать светофорные объекты. Если транспорта много, то он увеличивает время зеленой фазы для автомобилистов, если машин нет — сигнал не работает впустую, - рассказал Константин Антонович.

Все светофоры дополнительно оборудованы кнопками вызова. Они будут активны в ночное время. Раньше пешеходная фаза включалась независимо от наличия людей на переходе. Эффект от их использования уже виден на ул. Вокзальной: людям приходилось ожидать порядка двух минут, чтобы перейти двухполосную улицу. Теперь они могут пересекать проезжую часть, экономя свое время.

Напомним, работы по оптимизации дорожного движения ведутся по поручению мэра Сергея Надсадина. Первый адаптивный перекресток появился в Южно-Сахалинске в начале августа на ул. Фархутдинова и ул. 1-й Октябрьской. В скором времени «умные» светофоры будут введены в работу на ул. Сахалинской в местах пересечения с ул. Ленина и ул. Амурской. Всего в областном центре будут запущены девять подобных светофорных объектов.