Парту героя открыли в школе № 23 Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южно-сахалинской школе №23 прошла торжественная церемония открытия Парты героя, посвященной сержанту Никите Уварову, погибшему при выполнении специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Памятное событие посетили родные Никиты Евгеньевича, вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, директор департамента образования Светлана Мирова.

Обращаясь к собравшимся Елена Федорова от имени мэра города Сергея Надсадина поблагодарила родителей Никиты Уварова за воспитание настоящего мужчины, истинного патриота, память о котором навсегда вписана в историю города и страны.

- Еще зимой Никита Уваров проводил в вашей школе урок мужества. И мне очень хочется, чтобы те ребята, кто был на этом уроке, никогда не забывали его рассказов. Рассказов настоящего российского воина. Ребята, прошу вас бережно относиться к этой особенной Парте в вашей школе, хорошо учиться, знать историю своей страны и помнить о настоящих героях, которые жили с нами в одном городе, - сказала Елена Федорова.

Парту Героя имени Никиты Уварова установят в библиотеке школы, где в течение года будут проходить уроки мужества.

23 апреля 2022 года сержант Никита Евгеньевич Уваров убыл в зону специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. 11 мая в ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области подразделение, в котором проходил службу сержант, во время наступления подверглось артиллерийскому обстрелу. Сержант Уваров получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Приказом президента РФ сержант Уваров Никита Евгеньевич награжден Орденом Мужества посмертно.

Добавим, сегодня также состоялось торжественное открытие Парты героя в школе №32, посвященной Павлу Евгеньевичу Сафонову. Завтра Парту героя в честь Евгения Ивановича Корочкина откроют в школе №31.