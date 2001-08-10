Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современных центрах образования естественно-научной и технологической направленностей будут обучаться более 5,5 тысяч юных островитян. "Точки роста" позволят школьникам знакомиться с современными профессиями, повышать цифровую грамотность и углубленно изучать точные науки, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

– По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы создаем условия для того, чтобы наши школьники могли получать качественные знания. Причем независимо от места проживания. Открытие новых «Точек роста» во многом помогает решить эту задачу. В этом году новые центры образования откроются в 13 районах Сахалинской области. В оборудованных по последнему слову техники кабинетах будут проходить занятия по робототехнике, основам моделирования и материаловедения, программированию, математике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности, – рассказала министр образования региона Анастасия Киктева.

Учителя школ, на базе которых откроются «Точки роста», прошли переподготовку и повышение квалификации. Для ученических классов закупили современные ноутбуки отечественного производства. Также были приобретены настольные компьютеры, цифровые микроскопы, наборы для выполнения ОГЭ по химии, цифровые лаборатории для школьников по биологии, химии, физике, учебные роботы-манипуляторы. Дополнительно приобретут оборудование технологического профиля на сумму более 6,5 млн рублей. Кроме того, на уроках физики, химии, биологии и технологии школьникам будет доступно российское программное обеспечение.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в регионе с 2019 года открыто 65 центров «Точка роста» и школьный «Кванториум» в Ново-Александровске. На их оснащение направлено свыше 143 млн рублей.

– Я рада, что школа № 2 Долинска, где я неоднократно была, общалась с педагогами и ребятами, получит к новому учебному году современное отечественное оборудование. Чем больше «Точек роста» мы откроем на карте Сахалинской области, тем больше ярких «звёздочек» появится среди наших ребят, – отметила депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова