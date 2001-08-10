Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2022
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09:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Сахалинской области поощрил железнодорожников за вклад в развитие региона

Губернатор Сахалинской области поощрил железнодорожников за вклад в развитие региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 августа в Южно-Сахалинске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию области, на котором глава островного региона Валерий Лимаренко вручил благодарности и памятные знаки железнодорожникам, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В ходе встречи работники магистрали обсудили ряд вопросов с руководителями министерств, а также с губернатором Сахалинской области.

Заместитель начальника ДВЖД Алексей Ромашин отметил важность ввода в эксплуатацию парома «Александр Деев». Это позволит увеличить пропускную способность на линии Ванино – Холмск и обеспечить рост перевозки грузов на Сахалин.

В Сахалинской области реализуется несколько масштабных транспортных проектов. Одними из них являются строительство транспортно-пересадочного узла Южно-Сахалинское и совместное использование железнодорожных вокзалов станций Поронайск, Корсаков и Южно-Сахалинск для нужд морского, авиационного и автомобильного транспортов.

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