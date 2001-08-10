"Аврора" открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань на зимний сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на зимний период на рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Советская Гавань и обратно, выполняемые совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Авиашельф» на воздушном судне DHC-6, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

В период с 31 октября по 30 декабря 2022 года рейсы будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам по следующему расписанию:

14.10 Южно-Сахалинск – 14.35 Советская Гавань

15.15 Советская Гавань – 17.40 Южно-Сахалинск

Время везде указано местное.

Стоимость билета в одну сторону от 1 100 руб.

Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.