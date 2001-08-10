Работников и ветеранов гражданской авиации Южно-Сахалинска поздравили с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню Воздушного флота России. Поздравления принимали работники и ветераны гражданской авиации – пилоты, инженеры, диспетчеры, бортпроводники, специалисты наземных служб, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Накануне в торжественной обстановке коллектив региональной авиакомпании «Аврора» поздравили с профессиональным праздником губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, министр транспорта и дорожного хозяйства островного региона Валерий Спиченко, а также генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик. Гостям мероприятия представили презентацию, посвященную развитию авиационной отрасли, в том числе созданию Единой дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры», которая свяжет в единую маршрутную сеть местные, региональные и международные авиаперевозки. Значимость этого события подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– В свое время я окончил авиационный институт и приехал работать в Южно-Сахалинск, поэтому для меня этот праздник тоже является личным. Был рад увидеть в зале много знакомых лиц. У предприятия много амбициозных планов. Так, Единая дальневосточная авиакомпания будет обслуживать значительную часть нашей страны – дальневосточные регионы и отчасти Сибирь. Это, безусловно, способствует повышению транспортной доступности. Конечно, залог успеха любого предприятия — это люди. Горжусь нашей авиацией, профессионалами, которые работают в отрасли, – сказал Сергей Надсадин.

Глава города добавил, что сегодня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству сквера Авиаторов в районе поворота на аэропорт. Проект сквера стал победителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Обновленное общественное пространство станет подарком для жителей и гостей города и, конечно, для всех, кто имеет отношение к авиации.

Воспоминаниями, яркими моментами, связанными с работой в авиационной отрасли, делились ветераны предприятия. Майя Валентиновна Бутырина посвятила воздушному флоту около пяти десятилетий.

– Работала экономистом, в том числе авиационно-технической базы, поэтому многое знаю о самолетах. Была знакома с людьми, влюбленными в свою профессию, заслуженными летчиками. И сегодня праздник для меня связан с самыми добрыми эмоциями, – сказала Майя Валентиновна.

В ходе мероприятия свои вопросы губернатору, островному правительству и администрации города могли задать и представители компании. Они касались как развития гражданской авиации, так и здравоохранения, строительства новых школ, благоустройства и ремонта дорог.