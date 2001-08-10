Сахалинская таможня: ввоз автомобилей в 2022 году вырос на 43 процента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2022 года через порт Корсаков на Сахалин ввезено более двух тысяч автомобилей. Все автомобили введены физическими лицами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинской таможни.

– Немаловажную роль в повышении спроса играет сложившийся курс иностранных валют, влияющий на конечную стоимость ввозимых автомобилей с учётом налогов и пошлин, – рассказал начальник отдела специальных таможенных процедур Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни Евгений Крюков. – Всего с начало года оформлено 2060 автомобилей, при этом особенно выросло их количество летом.

Подать декларацию на автомобиль можно на бумажном носителе или в электронном виде. Электронное декларирование позволяет снизить временные трудозатраты таможенного инспектора, и увеличивает количество обработанных пакетов документов. Для этого требуется электронная цифровая подпись. Выпуск осуществляется не позднее четырёх часов с момента регистрации. В отдельных случаях, при запросе дополнительных документов и сведений, срок выпуска товара может составлять до десяти рабочих дней.

Оформить автомобиль может как сам владелец транспортного средства, так и таможенный представитель по обращению физического лица.

По вопросам таможенного оформления можно обратиться в правовое отделение Сахалинской таможни по тел. (4242) 491-369, 491-377.