Сахалинские школы готовы к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вопрос подготовки образовательных учреждений к 1 сентября поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Перед Днем знаний оценку прошли 387 образовательных организаций Сахалина и Курил. На сегодня все они подтвердили готовность к очередному учебному году.
- Главное, что все работы прошли в графике. Сейчас важно внести последние штрихи для безопасного проведения Дня знаний. Особое внимание – первоклассникам. Все дети должны быть устроены в школы в удобных районах, чтобы праздник 1 сентября для семей не был ничем омрачен, – сказал Валерий Лимаренко.
За парты в этом году сядут более 61 тысячи школьников. В первый класс пойдут свыше 7100 юных сахалинцев и курильчан – это на 651 ученика больше, чем в прошлом году.
По поручению главы региона была проведена работа по созданию дополнительных мест для первоклассников. 97 юных южносахалинцев по заявкам родителей были устроены в школы по месту жительства. Приемная кампания в островном регионе продлится до 5 сентября.
В День знаний распахнут двери две новых школы в Макарове и селе Рейдово на Итурупе. Малышей примет современный детский сад в селе Новое Макаровского района.
К новому учебному году привели в порядок 308 учреждений образования, из них в 35 провели капитальный ремонт. В ходе подготовки также уделили особое внимание противопожарным мероприятиям, антитеррористической безопасности, укреплению учебно-материальной базы.
Кроме того, 100 процентов образовательных учреждений обеспечены круглосуточным неограниченным доступом к Интернету. Всем ребятам предоставлены необходимые учебники.
Для учеников из отдаленных населенных пунктов создана сеть школьных маршрутов. Для перевозки детей подготовлено 123 школьных автобуса – все не старше 10 лет.
Отметим, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено 1,6 млрд рублей, из них 109 млн – из федерального бюджета.
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