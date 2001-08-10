Сахалинские школы готовы к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос подготовки образовательных учреждений к 1 сентября поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед Днем знаний оценку прошли 387 образовательных организаций Сахалина и Курил. На сегодня все они подтвердили готовность к очередному учебному году.

- Главное, что все работы прошли в графике. Сейчас важно внести последние штрихи для безопасного проведения Дня знаний. Особое внимание – первоклассникам. Все дети должны быть устроены в школы в удобных районах, чтобы праздник 1 сентября для семей не был ничем омрачен, – сказал Валерий Лимаренко.

За парты в этом году сядут более 61 тысячи школьников. В первый класс пойдут свыше 7100 юных сахалинцев и курильчан – это на 651 ученика больше, чем в прошлом году.

По поручению главы региона была проведена работа по созданию дополнительных мест для первоклассников. 97 юных южносахалинцев по заявкам родителей были устроены в школы по месту жительства. Приемная кампания в островном регионе продлится до 5 сентября.

В День знаний распахнут двери две новых школы в Макарове и селе Рейдово на Итурупе. Малышей примет современный детский сад в селе Новое Макаровского района.

К новому учебному году привели в порядок 308 учреждений образования, из них в 35 провели капитальный ремонт. В ходе подготовки также уделили особое внимание противопожарным мероприятиям, антитеррористической безопасности, укреплению учебно-материальной базы.

Кроме того, 100 процентов образовательных учреждений обеспечены круглосуточным неограниченным доступом к Интернету. Всем ребятам предоставлены необходимые учебники.

Для учеников из отдаленных населенных пунктов создана сеть школьных маршрутов. Для перевозки детей подготовлено 123 школьных автобуса – все не старше 10 лет.

Отметим, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделено 1,6 млрд рублей, из них 109 млн – из федерального бюджета.