Жителей и гостей Сахалина приглашают на экскурсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжаются экскурсии на эколого-просветительские площадки. Этим летом их посетило уже несколько сотен юных сахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".

Комплексы с красочными стендами установлены на пляже «Солнечном» (оз. Тунайча) и на смотровой площадке парка культуры и отдыха Корсакова (ул. Парковая, 30), где кроме стендов визитеров ждут уличные бинокли.



Для гидов разработаны экскурсионные просветительские программы на основе установленных стендов. Скачать их можно на сайте https://smotristend.ru/ в разделе «Организаторам экскурсий».

Самостоятельные гости площадок могут посетить виртуальную «экскурсию». Для этого через QR-код стенда достаточно включить аудиогид, посмотреть видеоролики и познакомиться с заметками, раскрывающими темы стендов более глубоко.

Теперь все желающие могут не только полюбоваться природой, но и узнать то, что важно для её сохранения.



Комплексы разработаны в ходе проекта «На природу за знаниями», который реализует Клуб «Бумеранг» совместно с группой помощи морским животным «Друзья океана», Корсаковским городским парком при поддержке Фонда президентских грантов.