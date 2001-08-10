Судебные приставы помогли вернуть коммунальщикам многотысячный долг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многотысячный долг взыскан с юридического лица после вмешательства судебных приставов, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
Не желая столкнуться с принудительными мерами службы судебных приставов, общество с ограниченной ответственностью оплатило имеющийся долг в пользу МКП «Городской Водоканал».
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску №2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области было возбуждено исполнительное производство в отношении должника о взыскании коммунальных платежей на сумму свыше 600 тысяч рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства с требованием о погашении суммы долга в установленный законом срок было направлено юридическому лицу для исполнения.
Несмотря на предупреждения о последствиях неисполнения требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, в том числе о возможности привлечения к уголовной и административной ответственности, с оплатой долга неплательщик не торопился.
В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на имеющееся имущество должника.
Осознав, что за несвоевременную оплату долга общество может лишиться имущества, юридическое лицо решает погасить сумму задолженности в полном объёме.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан и представителей юридических лиц своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера. Кроме того, проверить себя на наличие задолженностей можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.
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