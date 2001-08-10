На Камчатке теперь можно подать документы в армию через «Госуслуги»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатка стала первым регионом в стране, где можно подать документы для службы в российской армии с помощью портала государственных услуг, передает ИА «Кам 24».

Сервис для подачи заявки на контрактную службу в армии размещен на главной странице портала «Госуслуги41». В момент подачи заявки около 80 % данных заполняются автоматически.

«Вся работа сервиса синхронизирована с представителями Минобороны РФ, которые дорабатывали этот сервис совместно с нашими специалистами. У представителей пункта сбора есть доступ к данным. Они видят, сколько заявок пришло – а на сегодня их уже около сотни, это действительно популярный сервис у жителей полуострова. Затем эти заявки выгружаются и специалисты пункта сбора (Минобороны) выходят с заявителем на связь и назначают встречу в пункте сбора для обсуждений деталей. Эта схема значительно сокращает время подачи и рассмотрения заявления», – глава министерства цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.